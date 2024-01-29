وزير النقل: نسبة تنفيذ الخط الأول بالقطار الكهربائي السريع تخطت 50%

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن نسب تنفيذ الخط الأول بالقطار الكهربائي السريع تخطت 50%.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، بثها برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، وعُرضت مساء الأحد، أنّ هذا الخط يمتد من السخنة إلى القاهرة إلى الإسكندرية إلى العلمين إلى مطروح، بطول 675 كيلو مترًا.

وأشار إلى أن الخط الثاني يمتد طوله لأكثر من 1100 كيلو متر، ويمتد من حدائق أكتوبر حتى أبو سمبل في أقصى جنوب البلاد.

ولفت إلى أنّ هذا المشروع يربط القاهرة المتصلة بالدلتا حتى أبو سمبل، موضحًا أن القطار يمر بكل محافظات صعيد مصر.

ونوه بأنه يتم نقل البضائع الموجودة في المناطق الزراعية أو الصحراوية أو الصناعية عبر القطار الكهربائي، ما يتيح نقل البضائع من أقصى جنوب البلاد حتى القاهرة امتدادًا بعد ذلك من حدائق أكتوبر إلى ميناء الإسكندية.

وأوضح أن القطار سينقل ركابًا وكذلك بضائع، بجانب ربط موانئ بمناطق سكنية وصناعية، فضلا عن النقل السياحي.