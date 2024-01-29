خاص - اتحاد الكرة يدرس إقالة فيتوريا بعد توديع منتخب مصر أمم إفريقيا

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يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، قرار إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا من القيادة الفنية للمنتخب الوطني، بعد توديع بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وودع منتخبنا الوطني منافسات البطولة الإفريقية من دور الـ 16 بعد خسارته بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد.

وعلمت «الشروق» أن الاتجاه في اتحاد الكرة لإقالة المدرب البرتغالي فيتوريا من تدريب المنتخب الوطني، بسبب سوء نتائج الفريق في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وسيعقد مسؤولو اتحاد الكرة جلسة مع فيتوريا من أجل حسم مصيره بشكل نهائي، عقب عودة بعثة المنتخب الوطني من كوت ديفوار.