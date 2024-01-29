قفزت صادرات الصناعات الغذائية في 2023 بنسبة 14% لتصل إلى 5.1 مليار دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت 4.5 مليار دولار، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية، بحسب تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وبلغت صادرات شهر يناير 2023 حوالي 368 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 321 مليون دولار.

كما بلغت صادرات شهر فبراير 2023 حوالي 387 مليون دولار بنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 369 مليون دولار.

وبلغت صادرات مارس 2023 حوالى 445 مليون دولار بنسبة نمو 2%، وبلغت صادرات شهر أبريل 381 مليون دولار بنسبة تراجع 9%.

وبلغت صادرات شهر مايو 500 مليون دولار بنسبة نمو 23%، وبلغت صادرات شهر يونيو 445 مليون دولار بنسبة نمو 8%، وبلغت صادرات شهر يوليو 2023 حوالى 487 مليون دولار بنسبة نمو 64% مقارنة بصادرات شهر يوليو 2022 البالغة 297 مليون دولار.

وبلغت صادرات شهر أغسطس 2023 حوالى 522 مليون دولار بنسبة نمو 32% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395.

وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2023 حوالى 397 مليون دولار محققة نسبة نمو 10% مقارنة بصادرات سبتمبر 2022 التي بلغت 361 مليون دولار.

وبلغت صادرات شهر أكتوبر 2023 حوالى 398 مليون دولار بنسبة نمو 18% مقارنة بصادرات أكتوبر 2022 البالغة 337.

وبلغت صادرات شهر نوفمبر 2023 حوالى 400 مليون دولار بنسبة نمو 20% مقارنة بصادرات نوفمبر 2022 البالغة 333 مليون دولار.

وبلغت صادرات ديسمبر 2023 حوالى 339 مليون دولار بنسبة تراجع 11% مقارنة بصادرات ديسمبر 2022 التي بلغت 380 مليون دولار.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال عام 2023 بقيمة 2.7 مليار دولار، تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 17%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 884 مليون دولار بنسبة نمو 15% وتمثل 17% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 467 مليون دولار وتمثل 9% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 22%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 233 مليون دولار وتمثل 4% من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 5%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 745 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 14%.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية فى عام 2023، فقد احتل السودان المركز الأول بقيمة 470 مليون دولار وبنسبة نمو 138% وقيمة نمو 272 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، يليه المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 400 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، ليبيا في المركز الثالث بقيمة 268 مليون دولار ونسبة نمو 1%، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 233 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، فلسطين بقيمة 230 مليون دولار ونسبة نمو 9%.

والأردن بقيمة 186 مليون دولار ونسبة نمو 3%، اليمن بقيمة 185 مليون دولار ونسبة نمو 10%، العراق بقيمة 172 مليون دولار ونسبة نمو 32%، إيطاليا بقيمة 162 مليون دولار ونسبة نمو 69%، الإمارات بقيمة 144 مليون دولار ونسبة نمو 9%، الجزائر بقيمة 137 مليون دولار ونسبة نمو 2%، إسبانيا بقيمة 133 مليون دولار ونسبة نمو 74%، هولندا بقيمة 128 مليون دولار ونسبة تراجع 4%، المغرب بقيمة 125 مليون دولار ونسبة نمو 48%، الصين في المركز الخامس عشر بقيمة 114 مليون دولار ونسبة نمو 1%، وحيث تمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 61% من إجمالي صادرات القطاع في عام 2023.

كما احتل السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات فى عام 2023 مقارنة بعام 2022 بقيمة صادرات 470 مليون دولار، وقيمة زيادة في الصادرات 272 مليون دولار، يليه إيطاليا بقيمة صادرات 162 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 66 مليون دولار، إسبانيا بقيمة صادرات 133 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 57 مليون دولار، العراق بقيمة صادرات 172 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 42 مليون دولار.

المغرب بقيمة صادرات 125 مليون دولار وقيمة زيادة 41 مليون دولار، مدغشقر بقيمة صادرات 53 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 31 مليون دولار، البرازيل بقيمة صادرات 51 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 25 مليون دولار، فلطسين بقيمة صادرات 230 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 18 مليون دولار، اليمن بقيمة صادرات 185 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 17 مليون دولار.

اليونان بقيمة صادرات 38 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 16 مليون دولار، الامارات بقيمة صادرات 144 مليون دولار وقيمة زيادة 12 مليون دولار، جنوب السودان بقيمة صادرات 13 مليون دولار وقيمة زيادة 12 مليون دولار، فرنسا بقيمة صادرات 56 وقيمة زيادة بلغت 9 ملايين دولار، ساحل العاج بقيمة صادرات 19 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 9 مليون دولار، تنزانيا بقيمة صادرات 18 مليون دولار وقيمة زيادة 9 ملايين دولار.

وتأتى تلك القيم الإيجابية في الصادرات نتيجة الجهود المخلصة للشركات المصرية المنتجة والمصدرة للأغذية المصنعة والتزامها بأعلى المواصفات الدولية التي سمحت لها باختراق مختلف أسواق العالم، وكذلك نتيجة الجهود الترويجية والتسويقية التي قادها المجلس التصديري للصناعات الغذائية خلال الفترة السابقة بالتعاون ودعم وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات الصلة بالمنظومة التصديرية، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر جهاز التمثيل التجاري، هيئة المعارض والمؤتمرات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء حيث قام المجلس بالعديد من الأنشطة التسويقية والتدريبية على مدار عام 2023 استهلها المجلس ببعثة تجارية إلى المملكة العربية السعودية شملة زيارات مكثفة واجتماعات في الرياض، جدة ومكة المكرمة تلتها المشاركة في معرض جلف فود دبى، ثم تنظيم بعثة إلى المغرب، ثم البعثة التجارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية على هامش معرض سمر فانسى فود بنيويورك.

ثم تنظيم المشاركة المصرية بمعرض ورلد فود إسطنبول بتركيا ومعرض انوجا بألمانيا، ثم بعثة المجلس إلى الجزائر، بجانب المشاركة في تنظيم معرض فوود أفريكا أكبر معرض غذائي متخصص بإفريقيا خلال الفترة من 12 – 14 ديسمبر 2023 بجانب استقدام بعثات المشترين من أسواق مختلفة منها الجديد و منها اسواق قائمة و لنا بها فرص كبيرة للزيادة و المنافسة، بجانب المشاركة في تنظيم المهرجان الثاني للنباتات الطبية والعطرية بالفيوم المنعقد في سبتمبر الماضي، والتعاون في تنظيم مهرجان التمور المصري بسيوة المنعقد في أكتوبر الماضي.

وفيما يتعلق بخطة عام 2024، فقد استهلها المجلس ببعثة تجارية إلى كينيا، وجارى ترتيب عدد من البعثات التجارية إلى العراق، الصين، الكونغو الديمقراطية، الأردن بمشاركة مستوردين من فلسطين، العراق، سوريا.

بجانب الأنشطة والبرامج التدريبية التي يوفرها المجلس للشركات الأعضاء في كل المجالات ذات الصلة بالقطاع الغذائي وتنشيط الصادرات مثل برامج سلامة الغذاء، والشهادات الدولية المتخصصة في سلامة الغذاء والجودة، التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، صياغة العقود الدولية، لوجستيات التصدير، الجاهزية للتصدير وآليات فتح الأسواق الدولية، وغيرها من البرامج التدريبة، بجانب الندوات الأسبوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تغطى كافة الموضوعات التصديرية التي تهم المصدر المصري بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب، هيئة التنمية الصناعية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وزارة الزراعة والمعامل المركزية التابعة لها والتي يمكن متابعتها أسبوعيا أو الرجوع إليها في مكتبة المجلس الإلكترونية على قناته على YouTube.

بجانب باقة متميزة من أهم الشركات والكيانات من مقدمي الخدمات تشمل أهم البنوك المصرية، شركات الجودة، شركات الفحص والمراجعة والمطابقة، الشركات الاستشارية، معامل التحاليل، شركات الشحن وخطوط الملاحة العالمية.

ويهتم المجلس بدراسة الأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية في قطاع الصناعات الغذائية وكذلك دراسة ومتابعة أداء قطاع الصناعات الغذائية المصري بهدف التعرف على فرص النمو في الأسواق الدولية ومحاولة إزالة المعوقات التي تعرقل حركة الصادرات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وأجهزة الدولة المصرية الحريصة على تنمية الصادرات وزادة تدفقات النقد الأجنبي.

ويرى المجلس لاستمرار النمو الإيجابي للصادرات ضرورة اتخاذ الإجراءات التالية بشكل فورى:

• تدبير العملة الأجنبية وتحرير سعر الصرف.

• عدم فرض أي رسوم إضافية أو ضرائب جديدة للحفاظ على تنافسية المنتج المصري.

• التعجيل بالإعلان عن برنامج رد أعباء الصادرات وسرعة صرف جميع المستحقات للشركات.

ويستهدف المجلس الوصول بالصادرات المصرية في نهاية عام 2024 إلى 5.6 مليار دولار بنسبة نمو 10% مقارنة بصادرات عام 2023، وقيمة نمو مستهدفة حوالي 500 مليون دولار أمريكي.