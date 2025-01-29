وزير الخارجية: مصر نجحت بصبرها وقيادتها الحكمية في التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشئون الهجرة، أن مصر تقدم الدعم الكامل، سياسيا وماديا ومعنويا للأشقاء في فلسطين والقضية الفلسطينية منذ ما قبل عام 1948.

وأكد خلال مقابلة لبرنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة«TEN» ، على هامش جلسة الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان بجنيف، أن الدور المصري سيستمر حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه الوطنية ويقيم دولته المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني.

ووصف الأوضاع في الضفة الغربية بـ «التصعيد غير المبرر من الجانب الإسرائيلي»، وذلك من خلال الاستيطان ومصادرة الأراضي، والاقتحامات غير المبررة، والقتل اليومي للمدنيين واقتحام المدن وآخرها جنين.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني الصامد المناضل في قطاع غزة، «ذاق الأمرّين» على مدار أكثر من 15 شهرًا، متابعا: «بفضل الجهد المصري، والإرادة الصلبة وجهد المفاوض المصري ودأبه وصبره؛ استطاعت مصر وقيادتها الحكيمة أن تتوصل إلى الاتفاق التاريخي لوقف إطلاق النار بالتنسيق مع الأشقاء في قطر والولايات المتحدة».

وشدد على ضرورة العمل وبذل جميع الجهود وممارسة كل أشكال التأثير والضغط، ليس فقط من جانب الدول الثلاث الضامنة؛ بل أيضًا من جانب المجتمع الدولي، مناشدا الطرفين بالالتزام الكامل دون تأخير في تنفيذ الاتفاق.

وأعرب عن أمله في استمرار الالتزام من الجانبين، مؤكدا أنه لا يوجد بديل آخر بعد أن «شهد الشعب الفلسطيني مراحل غير مسبوقة من القتل الممنهج والتدمير واستخدام التجويع كسلاح للعقاب الجماعي».