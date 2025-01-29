حماس: سكان شمال غزة يعانون من كارثة إنسانية كبرى

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية «حماس» عبد اللطيف القانوع، إن سكان شمال قطاع غزة يعانون من كارثةٍ إنسانية كبرى، جراء الدمار الكبير في المنازل والبنى التحتية، الذي أحدثه الاحتلال الإسرائيلي وجيشه.

وأضاف في بيان نشرته الحركة عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء، أنّ «الواقع الإنساني لمنطقة الشمال المدمرة والمنكوبة، يتطلب من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي الوقوف أمام مسئولياتهم بالضغط على الاحتلال؛ لتسريع وتيرة إدخال خيام الإيواء والبيوت المؤقتة، وتكثيف إدخال المساعدات والإغاثة».

وأشار إلى أن «الجهود المبذولة لإيواء شعب فلسطين وإدخال الخيام ما زالت أقل بكثير من المطلوب، بالنظر لحجم الدمار والكارثة الإنسانية التي سببها الاحتلال».

وواصل: «نؤكد لجماهير شعبنا الفلسطيني أن أولوياتنا في هذه المرحلة، وأهم واجباتنا، الوقوف معهم والعمل الجاد لتوفير مقومات الحياة لهم، وتواصلنا دائم مع الوسطاء والأشقاء لتحقيق ذلك».

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن عودة أكثر من 500 ألف من أبناء الشعب الفلسطيني، خلال الـ72 ساعة الماضية، من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال، عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء، إن العودة تأتي بعد 470 يومًا من تهجيرهم قسرًا، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.