وزير الخارجية: الإدارة الأمريكية تتوافق تماما مع مصر في الموقف حول سد النهضة

كشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشئون الهجرة، عن تفاصيل حواره مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مشيرا إلى تناوله الكثير من الملفات الإقليمية والدولية.

وقال خلال مقابلة لبرنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» ، على هامش جلسة الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان بجنيف، إن الحديث شمل مستقبل القضية الفلسطينية، واليوم التالي في غزة وسوريا وليبيا.

وأكد أن: «هناك تقاربا شديدا مع الجانب الأمريكي»، مشيرا إلى تطرق النقاش أيضا إلى «قضية مصر الوجودية، قضية المياه والسد الإثيوبي».

وأشار إلى وجود «تطابق في المواقف واعتراف كامل بالحقوق المائية المصرية باعتبارها قضية باعتبارها قضية وجودية لمصر» .

ولفت إلى التوصل إلى اتفاق تشغيل وملء سد النهضة بدعم من الإدارة الأمريكية في ولاية الرئيس الأمريكي ترامب الأولى، مشيرا إلى أن «الاتفاق كان جاهزا للتوقيع بموافقة جميع الأطراف، لكن الطرف الآخر(إثيوبيا)، للأسف الشديد؛ تراجع في يوم التوقيع».

وأوضح أن الاتفاق كان يمنح إثيوبيا حق توليد الكهرباء بنسبة 80% في حالة الجفاف الممتد، بما يحقق كل مساعي إثيوبيا فيما يتعلق بالتنمية، ويحفظ لمصر حقها في الوجود والحياة والاستمرار.