متمردو حركة إم 23 يوسعون سيطرتهم على شرق الكونغو

سيطر متمردون يحظون بدعم رواندا على مناطق شاسعة من أكبر مدينة بشرقى الكونغو، بما في ذلك مطارها، حسبما قالت الأمم المتحدة، وذلك في الوقت الذي انضم فيه رئيس رواندا اليوم الأربعاء للدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار.

واتسم الوضع في معظم مدينة جوما بالهدوء صباح اليوم الأربعاء، بعد يوم من تجمع الآلاف من الأشخاص الفارين على جوانب الطرق في ظل إطلاق الصواريخ وتدفق المصابين إلى المستشفيات المزدحمة.

وعلى الرغم من أن القوات الحكومية مازالت تسيطر على جيوب بجوما، فإن السكان الذين تحدثت إليهم وكالة أسوشيتد برس (أ ب) هاتفيا أمس الثلاثاء قالوا إن حركة متمردي ام 23 سيطرت على معظم المدينة.

وقال رئيس رواندا بول كاجامي عبر منصة " اكس" انه تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حول "الحاجة لضمان وقف إطلاق النار ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع للأبد".

ورصد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في جوما مقاتلي ام 23 وهم يجمعون أفراد القوات الحكومية الكونغولية وحلفاءهم من ميلشيا وازاليندو في استاد المدينة، حيث يأخذ أفراد الحركة الأسلحة من منافسيهم.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه في دلالة على تزايد ثقة المتمردين، من المتوقع أن يصل كورنيل نانجا، زعيم ائتلاف من الساسة والجماعات المسلحة التي تحاول الإطاحة برئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي إلى جوما اليوم الأربعاء. ويشار إلى أن حركة ام 23 تعد العضو الأكثر أهمية في هذا التحالف.

وقال شهود إن المتمردين المسلحين وسعوا سيطرتهم إلى مطار جوما، وأن القتال أصبح أقل حدة مما كان عليه في الأيام الأخيرة. ويزعم متمردو حركة ام 23 أنهم يسيطرون بشكل كامل على المدينة.

وقال شهود أيضا إن الجنود الحكوميين يظهرون مقاومة في مكان آخر من المدينة، إلا أن مجموعة من المرتزقة الرومانيين- الذين كانون يقومون بحماية المباني الحكومية وقاتلوا إلى جانب القوات الحكومية نيابة عن شركة أمنية – غادروا البلاد.

وبعد اللجوء إلى ثكنات قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الأيام الأخيرة، تم السماح لهم بالمغادرة وهم بالفعل في بلدة "جيسيني" الحدودية الرواندية.

وأفادت تقارير إعلامية رواندية، بأنه سيتم نقل المرتزقة إلى بلادهم من العاصمة الرواندية كيجالي، وقال أحدهم لوكالة الأنباء الألمانية عند المعبر الحدودي "إنه أمر مريح أن نغادر المدينة".