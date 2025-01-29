انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لقسم طب وجراحة العيون بكلية طب قصر العيني

انطلقت يومي 23 و24 يناير الجاري فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لقسم طب وجراحة العيون بكلية طب قصر العيني، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح ، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وإشراف الدكتور حاتم سعيد، رئيس قسم طب وجراحة العيون، الذي تولى قيادة القسم مؤخرًا.

شهد المؤتمر حضورًا متميزًا، بمشاركة الأستاذ الدكتور محمد هجرس، مستشار العميد للحَوْكَمة، والأستاذ الدكتور يحيى صلاح، رئيس القسم السابق، الذي ترك بصمة بارزة في فترة رئاسته، بالإضافة إلى نخبة من كبار أساتذة القسم وطب وجراحة العيون.

افتتح الدكتور حسام صلاح كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للدكتور يحيى صلاح على تفانيه ودوره المؤثر في تطوير القسم، مشيدًا بمساهماته في وضع التفاصيل الفنية لعملية تطوير قصر العيني التي ستبدأ قريبًا، بهدف تعزيز الخدمات العلمية والطبية التي يقدمها القسم. كما عبّر عن ثقته الكبيرة في قدرة الدكتور حاتم سعيد على استكمال المسيرة الناجحة والبناء على ما تحقق من إنجازات.

وأكد الدكتور حسام على أهمية البحث العلمي بوصفه الأساس الذي يُمكّن من مواكبة التطورات الطبية العالمية وتحقيق التصنيفات الدولية المتقدمة، داعيًا الجميع إلى إيلاء البحث العلمي اهتمامًا استثنائيًا. وأعلن عن خطوة هامة تمثلت في افتتاح فرع لكلية طب قصر العيني في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، أشاد الدكتور حاتم سعيد بالدور المحوري الذي لعبه الدكتور يحيى صلاح في وضع أسس تطوير القسم ودعمه العلمي.

وأكد التزامه باستكمال المسيرة في التطوير والتقدم، ووجه سيادته الترحيب بالحضور الكريم. وخلال كلماته، أعلن الدكتور حاتم عن إطلاق دورات تدريبية متخصصة في مجالات القرنية، الشبكية، فحوصات العيون، والحَوَل، والتي من المقرر أن تبدأ في الرابع من أبريل المقبل. وأشار إلى أن هذه الكورسات تهدف إلى تأهيل الكوادر الطبية بأحدث المهارات والمعارف في طب وجراحة العيون.

وقد تضمن اليوم الأول للمؤتمر جلسات علمية غنية ناقشت جميع التخصصات الدقيقة في طب وجراحة العيون، حيث استعرض الحضور الوسائل الحديثة للتشخيص والعلاج، وسبل تعديل خطط العلاج بما يتناسب مع الحالات المرضية. كما تناولت الجلسات أحدث التقنيات في زراعة العدسات متعددة البؤرات، جراحات مركز الإبصار، والطرق الحديثة لتصحيح الإبصار.

واختتم اليوم الأول بتكريم مجموعة من النواب والمعيدين المتميزين تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والطبي للقسم.

شهد اليوم الثاني للمؤتمر تنظيم 12 ورشة عمل تناولت تخصصات دقيقة مثل جراحات القرنية، المياه الزرقاء، عيون الأطفال، وجراحات الشبكية، بحضور واسع من أطباء العيون من مختلف الجامعات والمعاهد المتخصصة، مما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا الحدث العلمي.

جدير بالذكر أن المؤتمر العلمي السنوي لقسم طب وجراحة العيون بكلية طب قصر العيني يُعد أحد أبرز الفعاليات العلمية في مجال طب العيون، ويستقطب سنويًا نخبة من الأطباء والخبراء، مما يجعله منصة فريدة لمناقشة أحدث التطورات وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.