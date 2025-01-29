أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 834 ألفا و670 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو 834 ألفا و670 جنديا، بينهم 1670 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9886 دبابة، منها 10 دبابات أمس الثلاثاء، و20 ألفا و597 مركبة قتالية مدرعة، و22 ألفا و395 نظام مدفعية، و1264 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1050 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و331 مروحية، و23 ألفا و456 طائرة مسيرة، و3054 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و35 ألفا و366 من المركبات وخزانات الوقود، و3721 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.