تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع شرطة السياحة والآثار من ضبط 5 شركات ومكاتب سياحية "بدون ترخيص" بتهمة النصب على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" إستيلاء (4 شركات، مكتب "بدون ترخيص") على مبالغ مالية من مواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على (أختام خاصة بالشركات، صور جوازات سفر، برامج لرحلات دينية، كارت تعريفى للأشخاص، إعلانات عن برامج سياحية داخلية، دفاتر إستلام نقدية، كروت دعاية، دفاتر مدون بها أسماء وبيانات العملاء).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج، عمرة برامج سياحية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على تلك الشركات وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.