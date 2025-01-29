استمرار الإضراب التحذيري في البريد الألماني

يعتزم موظفو شركة البريد الألمانية "دويتشه بوست" مواصلة إضرابهم التحذيري اليوم الأربعاء بدعوة من نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات، وذلك بعد إضرابهم عن العمل ليوم كامل أمس الثلاثاء في المدن الكبيرة على مستوى ألمانيا.

ومن المقرر أن يشمل إضراب اليوم المناطق الريفية في الولايات.

وقالت نائبة رئيسة النقابة، أندريا كوكسيس في بيان: "في الجولة الثانية من المفاوضات الأسبوع الماضي لم تكن هناك أي حلحلة تقريبا ولم يتم التوصل إلى نتائج ملموسة في المفاوضات".

وتهدف النقابة من الإضرابات التحذيرية إلى زيادة الضغط على أرباب العمل في النزاع المستمر بشأن الأجور. ومن المقرر عقد الجولة الثالثة من المفاوضات يومي 12 و13 فبراير المقبل.

وتطالب نقابة فيردي بزيادة الرواتب بنسبة 7% وأيام عطلات إضافية. وفي مفاوضات الأجور الجماعية، وصفت "دويتشه بوست" نطاق زيادات الأجور المتاح لديها الآن بأنه "محدود للغاية"، وذلك في ضوء تقلص أعداد الرسائل في العصر الرقمي والحاجة إلى الاستثمار كبيرة. وفي بداية هذا العام، ارتفعت تكلفة إرسال الرسائل بنسبة 5ر10% في المتوسط؛ ومنذ ذلك الحين أصبحت رسوم البريد للرسالة القياسية 95 سنتا بدلا من 85 سنتا. وسمحت الوكالة الاتحادية للشبكات للشركة بزيادة رسوم البريد. ورغم ذلك ترى الشركة أن هذه الزيادة غير كافية، حيث كانت تأمل في زيادة أكبر في الأسعار.

ويعمل في "دويتشه بوست" حوالي 170 ألف موظف داخل ألمانيا في قسمي البريد والطرود.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة جزء من مجموعة "دي إتش إل" الألمانية للخدمات اللوجستية.