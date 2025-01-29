لوس أنجلوس ليكرز يعلن إصابة أنتوني ديفيز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب أنتوني ديفيز نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز، بشد في عضلات البطن، وسيخضع لاختبار طبي جديد في غضون أسبوع.

وتعرض ديفيز للإصابة خلال الربع الأول من المباراة التي انتهت بخسارة فريقه أمام فيلادلفيا (104-118) في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "إن بي إيه".

وغادر أنتوني ديفيز ملعب المباراة إلى غرفة تبديل الملابس ويده اليمنى تغطي بطنه، وذلك قبل دقيقتين و10 ثوان من نهاية الربع الأول.

وأعلن ليكرز اليوم الأربعاء عن تشخيص إصابة ديفيز، مضيفا أن اللاعب سيعود إلى لوس أنجلوس وسيخضع لفحص جديد في غضون أسبوع.

وسيلعب ليكرز مباراة في واشنطن غدا الخميس، ويخوض مباراة أخرى في نيويورك يوم السبت قبل العودة إلى لوس أنجلوس ليخوض مباراة خارج أرضه أمام كليبرز يوم الثلاثاء.

ويبلغ متوسط ​​نقاط أنتوني ديفيز هذا الموسم 25.7 نقطة، و11.9 متابعات.