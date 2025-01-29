الرئيس السيسي: بافتراض أني طلبت من المصريين القبول بالتهجير هيخرجوا يقولوا لا تشارك في الظلم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم يؤدي إلى عدم استقرار للأمن القومي المصري والعربي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني، مساء الأربعاء: «هقول إيه للرأي العام المصري لو طُلب مني أو ما يتردد عن إنه ممكن تهجير الفلسطينيين إلى مصر؟!».

وواصل: «مهم إن الناس اللي بتسمعنا تعرف إن في منطقتنا أمة لها موقف في هذا الأمر، أنا موجود في مكاني أو مشيت منه، في أمة لها موقف في هذا الأمر».

وأشار إلى الظلم التاريخي الذي وقع على الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم في الماضي، منوهًا أنهم لم يعودوا إليها رغم الوعود بذلك.

وأكمل: «الفلسطينيون لم يعودوا إلى مناطق سبق التأكيد على عودتهم إلى تلك المناطق بعد تعميرها، هل يمكن الأمر ده بتكرر مرة تاني؟ أنا مفتكرش».

واختتم: «لو طلبت من الشعب المصري ده (تهجير الفلسطينيين) هيخرج كله في الشارع يقول لي لا.. لا تشارك في ظلم، ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني من مكانه ظلم لا يمكن أن نشارك فيه».