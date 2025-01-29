البيت الأبيض: ترامب يسعى لنزع السلاح النووي بشكل كامل من كوريا الشمالية

ذكر البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيسعى إلى نزع السلاح النووي بشكل كامل من كوريا الشمالية.

وأدلى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز، بهذا البيان، ردا على استفسار من موقع إعلامي كوري جنوبي، قائلا إن ترامب سيسعى إلى نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية، كما فعل في ولايته الأولى، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وقال هيوز، إن ترامب كان يتمتع بعلاقة طيبة مع كيم جونج أون وأن مزيج ترامب من الصرامة والدبلوماسية أدى إلى أول التزام على الإطلاق على مستوى زعيم أمريكي بنزع السلاح النووي بشكل كامل، في إشارة واضحة إلى البيان المشترك الذي وقعه ترامب وكيم، خلال قمتهما الأولى في سنغافورة في يونيو 2018.



يشار إلى أنه بموجب وثيقة عام 2018، اتفق الجانبان على العمل على نزع السلاح النووي بشكل كامل، من شبه الجزيرة الكورية.