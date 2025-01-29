روسيا تعلن إسقاط 104 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 104 طائرات مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 104طائرات مسيرة، إذ تم إسقاط 47 فوق أراضي مقاطعة كورسك،27 فوق أراضي مقاطعة بريانسك،11 فوق أراضي مقاطعة سمولينسك،7 فوق أراضي مقاطعة تفير".

وأوضح البيان أنه تم إسقاط "4 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، 3 فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفجورود، 3 فوق أراضي مقاطعة كالوغا، واحدة فوق أراضي مقاطعة روستوف وواحدة فوق أراضي مقاطعة لينينجراد".