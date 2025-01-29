العراق يستضيف أعمال الدورة 48 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الشئون الاجتماعية - إدارة الشباب والرياضة - الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بالعراق، اليوم، اجتماعات اللجان الفنية المعاونة للمجلس الشبابية - الرياضية - المالية.

كما تنظم اجتماع الدورة (71) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب غدا الخميس في بغداد وبرئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وعضوية كل من مصر والأردن والإمارات وتونس والجزائر والسعودية والعراق وفلسطين والكويت وليبيا.

ومن جهتها، أشارت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، إلى أن اجتماع الدورة (48) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب سيعقد يوم الجمعة برئاسة أحمد محمد حسين المبرقع وزير الشباب والرياضة بالعراق بصفتها الدول المستضيفة.

وأوضحت أن جدول أعمال هذه الدورة الحالية سيتناول العديد من الموضوعات الهامة ومنها اعتماد الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، اللقاء العشرون لشباب العواصم العربية بالأردن، الملتقى العربي للاستغوار والرياضات الجبلية بتونس ملتقى "دور الشباب في التغيير الاجتماعي ومساهمتهم في التنمية المستدامة" بالصومال، دورة تكوينية حول العمل التطوعي بالمغرب، متابعة نتائج منتدي الشباب العربي الأوروبي الثامن منتدى التعاون العربي الصيني عاصمة الشباب العربي لعام 2025، برنامج رحلة المشاعر المقدسة لشباب الدول العربية بالسعودية، سفينة النيل للشباب العربي بمصر، مؤتمر نصرة القدس ومقدساته الإسلامية والمسيحية بفلسطين، جائزة التميز للشباب العربي لعام 2025.

هذا ويتضمن جدول الأعمال العديد من الأنشطة الرياضية مثل دورة التشريعات والأنظمة الرياضية بفلسطين، المهرجان العربي للرياضة النسوية بالجزائر، بطولة كأس جامعة الدول العربية للسفارات، بغداد عاصمة الثقافة الرياضية العربية لعام 2025، دورة الألعاب العربية الرياضية السادسة عشر 2027 بالسعودية.

وأكدت أن قطاع الشئون الاجتماعية إدارة الشباب والرياضة - الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يحرص على المتابعة المستمرة مع وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية حول دعم الشباب العربي والعمل كنقطة تواصل من أجل تبادل المعلومات والخبرات بين وزارت الشباب والرياضة في الدول العربية وتبادل الخطط والبرامج الشبابية الحالية والمستقبلية التي وضعتها الدول العربية.