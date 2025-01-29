محافظ بورسعيد يشيد بتطوير المجمع الاسترشادي المطور للجهاز التنفيذي

تابع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، سير وانتظام العمل داخل المجمع الاسترشادي المطور للجهاز التنفيذي والكائن بمقر مجمع المصالح بديوان عام محافظة بورسعيد، رافقه خلالها اللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد للمحافظة .

وتفقد المحافظ، أقسام المركز، والتقى الموظفين؛ للتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر، خاصة أن المركز يقدم خدماته لقطاع كبير من المواطنين أصحاب الحصص الاستيرادية .

وأشاد محافظ بورسعيد، بمستوى الأداء المطور داخل المجمع الاسترشادي للجهاز التنفيذي، والذي شهد تطويرًا على أعلى مستوى في ظل تطبيق منظومة التحول الرقمي بالمحافظة، موجها باستمرار الدقة والسرعة في إنجاز الأعمال والتيسير على المواطنين؛ لتوفير أقصى درجات الراحة لهم خلال حصولهم على الخدمات المختلفة .

ورافق المحافظ خلال تفقده المجمع الاسترشادي، اللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد، واللواء مصطفى عبد الفتاح رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.