مكتب إعلام الأسرى: الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين ضمن صفقة التبادل غدا

أعلن مكتب إعلام الأسرى في فلسطين، أنه سيتم الإفراج غدًا الخميس عن 110 أسرى فلسطينيين ضمن صفقة التبادل.

وقال مكتب إعلام الأسرى، في تغريدة عبر حسابه على تليجرام: «سيتم الإفراج غدا الخميس وفي إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، عن 32 أسيراً محكوم بالسجن المؤبد، و48 أسيراً من الأحكام العليا، و30 أسيراً من الأطفال».

وفي وقت سابق، كشف أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، هوية الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم غدًا.

وقال أبو عبيدة، في تغريدة له عبر حسابه بمنصة تليجرام، اليوم الأربعاء، إنه في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد الخميس، عن الأسرى أربال يهود، وآجام بيرجر، وجادي موشي موزس.

وسبق أن أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، تسلم قائمة بأسماء المحتجزين الذين ستفرج عنهم حركة حماس، غدا الخميس، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وجرت عملية التبادل الثانية لمحتجزين إسرائيليين بأسرى فلسطينيين بين حركة حماس وإسرائيل، السبت الماضي.

وأفرجت حركة حماس عن 4 مجندات إسرائيليات ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل مع الاحتلال بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بينما أطلقت إسرائيل في المقابل سراح أسرى فلسطينيين.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم الأحد، 19 يناير الحالي، قبل يوم من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.