 باكستان: رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان بصحة جيدة بعد جراحة في العين
الخميس 29 يناير 2026 2:07 م القاهرة
باكستان: رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان بصحة جيدة بعد جراحة في العين

إسلام آباد — أسوشيتد برس
نشر في: الخميس 29 يناير 2026 - 1:38 م | آخر تحديث: الخميس 29 يناير 2026 - 1:38 م

أكد وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارار، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان بصحة جيدة، وذلك بعد خضوعه لإجراء طبي لعلاج مرض في العين في مستشفى حكومي.

وقد فحص فريق من الأطباء خان في سجن أديالا في روالبندي، حيث يقضي أحكاما متعددة بالسجن، قبل نقله إلى مستشفى حكومي يوم السبت الماضي، حيث خضع لإجراء طبي استغرق 20 دقيقة وبموافقته.

وقال تارار، لقناة "جيو نيوز" التلفزيونية في إشارة إلى خان: "إنه بصحة جيدة".

وجاءت هذه التعليقات بعد أن صرح ذو الفقار بخاري، المتحدث باسم حزب خان المعارض، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن رئيس الوزراء السابق يعاني من حالة في العين ويحتاج إلى "رعاية طبية فورية".

وكان بخاري، قد طالب بمنح طبيب خان الشخصي حق الوصول إليه، محذرا عبر منصة "إكس" من أن أي تأخير إضافي قد يؤدي إلى "ضرر لا يمكن إصلاحه".

