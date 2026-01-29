 كايا كالاس ترجح أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الحرس الثوري الإيراني - بوابة الشروق
الخميس 29 يناير 2026 10:32 ص القاهرة
كايا كالاس ترجح أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الحرس الثوري الإيراني

بروكسل - (أ ب)
نشر في: الخميس 29 يناير 2026 - 10:17 ص | آخر تحديث: الخميس 29 يناير 2026 - 10:17 ص

بدا الاتحاد الأوروبي مستعدا اليوم الخميس؛ لفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني بشأن حملة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها طهران على المظاهرات واسعة النطاق.

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إنها تتوقع أن وزراء الخارجية الذين سيجتمعون في بروكسل اليوم سوف يوافقون على إضافة الحرس الثوري إلى قائمة الإرهاب.

وأضافت: "هذا سوف يضعهم على قدم المساواة مع القاعدة وحماس وداعش"، مستخدمة الاختصار العربي لجماعة الدولة الإسلامية.

وقالت:"إذا ما تصرفتم مثل الإرهابيين فيجب أن تعاملوا مثلهم".

ولم يصدر تعليق عن إيران ولكنها انتقدت أوروبا في الأيام الأخيرة خلال دراسة الخطوة التي تأتي بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات سابقا على الحرس الثوري الإيراني.

