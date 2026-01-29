ليتوانيا تعتزم شراء 12 دبابة في إطار مساعيها لتعزيز الدفاع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية، اليوم الخميس، أنها وافقت على شراء 12 دبابة لمد الجسور من طراز ليجوان من شركة تصنيع الدفاع الألمانية (كيه إن دي إس)، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 210 ملايين يورو (250 مليون دولار).

وأفاد بيان صادر عن الشركة، بأن أنظمة بناء الجسور سيتم تركيبها على هياكل دبابات ليوبارد 2، وسيتم تجهيز كل منها بجسرين بطول 14 مترا وجسر واحد بطول 26 مترا.

وقالت شركة (كيه إن دي إس)، إن العقد يتضمن أيضا قطع غيار، وتدريبا للمشغلين والميكانيكيين، وأدوات خاصة.

وصرح وزير الدفاع الليتواني روبرتاس كاوناس، بأن دبابات بناء الجسور ستزيد بشكل كبير من القدرة على التنقل والمرونة التكتيكية للجيش الليتواني في ساحة المعركة.