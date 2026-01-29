إيبيريا إكسبرس تلغي رحلاتها الليلية لإسرائيل وسط توترات مع إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألغت شركة الطيران الإسبانية "إيبيريا إكسبرس" رحلاتها الليلية إلى إسرائيل حتى 6 فبراير المقبل، على وقع توترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخميس: "أعلنت شركة الطيران الإسبانية ’إيبيريا إكسبرس’ إلغاء رحلاتها الليلية إلى إسرائيل لمدة أسبوع، لتقتصر على رحلات نهارية حتى 6 فبراير".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت مجموعة شركات "لوفتهانزا" الألمانية تمديد إلغاء رحلاتها الليلية إلى تل أبيب حتى 3 فبراير، بحسب القناة.

وتضم "لوفتهانزا" شركات طيران سويس، والخطوط الجوية النمساوية، وخطوط بروكسل الجوية، ويورو وينغز.

وفي وقت سابق أعلنت المجموعة اقتصار رحلاتها إلى تل أبيب على الرحلات النهارية بين 15 و31 يناير الجاري، تحسبا لأي تصعيد محتمل مع إيران.

والأربعاء، أعلنت شركة الطيران الهولندية "كي إل إم" تعليق رحلاتها إلى إسرائيل "حتى إشعار آخر".

وتردد الولايات المتحدة أن كل الخيارات، بما فيها العسكري، مطروحة للتعامل مع طهران، التي تقول إن واشنطن وتل أبيب تستخدمان ذرائع لإسقاط النظام الحاكم، وتتوعد بـ"رد شامل وسريع" حال استهدافها مجددا.

وفي يونيو 2025 شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، وردت عليها طهران بقصف مناطق واسعة في البلاد، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.

وتعتبر الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل إيران ألد أعدائهما بالمنطقة، وتتهمانها بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول الأخيرة إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، وبينها توليد الكهرباء.

كما تدعي تل أبيب، الوحيدة بالمنطقة التي تملك ترسانة أسلحة نووية، أن إعادة إيران بناء برنامجها للصواريخ البالستية طويلة المدى، الذي تضرر من الحرب الأخيرة، يشكل تهديدا لإسرائيل.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.