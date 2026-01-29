وزيرة ألمانية تحلم برحلة إلى القمر وترى فرصا للاقتصاد الألماني في مجال الفضاء

أعربت وزيرة البحث العلمي الألمانية، دوروته بير، عن أمنيتها في المشاركة في رحلة إلى القمر إذا ما هبط رواد فضاء ألمان هناك يوما ما.

وقالت السياسية، المنتمية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والمسئولة أيضا عن ملف الفضاء، في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية ردا على سؤال بهذا الشأن: "نعم، فورا".

وأضافت بير: "أعتقد أن الإنسان هناك في الأعلى يدرك مدى قيمة كوكبنا، وكم هو جدير بالحفاظ عليه وحمايته.. وبالاستعانة بعبارة لراينهارد ماي أقول: ما يبدو لنا عظيما ومهما يصبح فجأة تافها وصغيرا"، مشيرة بذلك إلى مقطع متكرر شهير في أغنية ماي "فوق السحب" الصادرة في سبعينيات القرن الماضي.

وفي الوقت نفسه، أكدت بير، أن قطاع الفضاء يوفر فرصا كبيرة للاقتصاد الألماني.

وقالت: "السوق سينمو في السنوات المقبلة، ونحن لا نزال في بداية الطريق، إذا نظرتم فقط إلى موضوع الأقمار الاصطناعية في الفضاء".

وأشارت الوزيرة، إلى أن ألمانيا تساهم بمبلغ 5.4 مليار يورو في برامج وكالة الفضاء الأوروبية "إيسا"، موضحة أن هذه الاستثمارات تعود بالكامل إلى ألمانيا.

وأضافت: "هذه الأموال تذهب إلى صناعتنا، وإلى الشركات المتوسطة، وإلى شركاتنا الناشئة".