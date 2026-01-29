هولندا تفتح تحقيقا بارتكاب شرطي اعتداء عنصريا على مسلمتين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• الحادثة وقعت في 26 يناير بمدينة أوتريخت، وانتشرت مشاهد مصورة لها على مواقع التواصل..

فتحت السلطات الهولندية تحقيقا بقيام أحد عناصر الشرطة باعتداء "عنصري" على امرأتين مسلمتين، بالركل والضرب بالهراوة.

وقالت الشرطة في بيان الأربعاء، إن الحادثة وقعت مساء الاثنين الماضي بمدينة أوتريخت، وانتشرت مشاهد مصورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف البيان المشاهد بأنها "صادمة وتثير تساؤلات كثيرة"، وأضاف أن جميع التسجيلات المصورة ستخضع للفحص والتدقيق.

وذكر البيان أن السلطات بدأت تحقيقا واسع النطاق بالحادثة، وأنها أوقفت إحدى السيدتين بدعوى توجيه إهانات لعناصر الشرطة.

من جهتها، نقلت هيئة الإذاعة العامة الهولندية عن متحدث الشرطة قوله إن المقاطع المتداولة تثير "تساؤلات خاصة تتعلق بالعنصرية".

ويظهر في مقطع مصور انتشر على وسائل التواصل، قيام شرطي في أوتريخت بركل امرأتين مسلمتين واستخدام الهراوة ضدهما.