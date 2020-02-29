 العراق: الاشتباه في إصابة أحد المواطنين في بغداد بـ«كورونا» - بوابة الشروق
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العراق: الاشتباه في إصابة أحد المواطنين في بغداد بـ«كورونا»

أ ش أ
نشر فى : السبت 29 فبراير 2020 - 1:34 م | آخر تحديث : السبت 29 فبراير 2020 - 1:34 م
أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، اليوم السبت، عن الاشتباه في إصابة أحد المواطنين بفيروس كورونا المستجد في منطقة العبيدي بالعاصمة بغداد.

وذكرت المديرية ـ حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية ـ أن فرق الإسعاف توجهت على الفور إلى منطقة العبيدي لنقل الحالة المشتبه بها وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة إلى مستشفى (اليرموك) في العاصمة بغداد، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد من عدمه.

وكانت دائرة صحة الكرخ في العاصمة العراقية قد أعلنت، أمس الجمعة، عن تسجيل ثاني إصابة بفيروس "كورونا" في بغداد.

جدير بالذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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