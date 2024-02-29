محافظة مطروح تشارك في مهرجان القاهرة الدولي للتمور وخيرات رمضان بحديقة الحرية

تشارك محافظة مطروح فى مهرجان القاهرة الدولي للتمور وخيرات رمضان بحديقة الحرية الذي افتتحه اليوم، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ضمن استعدادات الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أهمية المشاركة الجيدة بالمعرض خاصة مع ما تتمتع به مطروح من منتجات تمور سيوة المتميزة ذات الجودة والقيمة الغذائية العالية، وكذلك منتجات زيت الزيتون وغيرها ما يعطي للمشاركة مزيد من الترويح والتسويق الجيد لها.

وأوضح محمد أنور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، أن مطروح تشارك بمنتجات تراثية وحرفية لعدد 15 من العارضين، بجانب عارضين من مطروح ومدينة سيوة بمنتجات التمور والزيتون وغيرها.

وأشار إلى مشاركة وحدة أيادي مصر بالمحافظة من خلال إيمان عبد الغني منسق الوحدة بالمحافظة مع إدارة السياحة في فرش وتنظيم باكيات مطروح المشاركة في المعرض والمهرجان الذي يقام بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ووزارة التجارة، ومديرية تموين القاهرة، واتحاد الصناعات الغذائية، ومنصة "أيادي مصر" ويستمر حتى يوم الخميس المقبل 6 مارس 2024.

حيث يشارك بالمهرجان أكثر من 30 عارض من منصة "أيادي مصر" من 8 محافظات مختلفة هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، أسوان، مطروح، الوادي الجديد، الدقهلية، سوهاج.