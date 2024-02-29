انعقاد الجمعية العمومية العادية بنقابة المهندسين بالإسكندرية

انعقدت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين في الإسكندرية، مساء أمس الأربعاء، بمشاركة 237 مهندسا، وذلك بعد تأجيلها لمدة ساعتين؛ نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وخلال الجمعية عرض مجلس النقابة الأنشطة والفعاليات التي تمت خلال العام، وجرى إعتماد القوائم المالية للعام المنتهي حتى 31 ديسمبر 2023، وموازنة عام 2024، وتم تعيين مراقب حسابات.

وقال الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس نقابة المهندسين في الإسكندرية: "مرَ عامين من الدورة النقابية 2022 - 2026 سعى خلالها مجلس النقابة والنادي و15 لجنة نوعية لتحقيق متطلبات المهندسين وأسرهم، وحماية المهنة ومنتسبيها، وخدمة المجتمع من أجل الارتقاء بالعمل النقابي.

وأشاد "سعودي" بمجهود النقابة في المشاركة والتواصل المجتمعي مع كافة الجهات التي يمكنها تقديم خدمات متنوعة يستفاد منها جميع المهندسين وكذلك أسرهم.

وهنأ "سعودي" جميع المهندسين الذين ترشحوا لخوض انتخابات التجديد النصفي، وأعضاء مجلس الشعب، وأعضاء مجلس النقابة الجدد، وأعضاء المجلس السابق على جهودهم بجانب أعضاء مجلس الشُعب الذين فازوا على مستوى مهندسي الإسكندرية.

وعرض المهندس صلاح حامد، أمين نقابة المهندسين في الإسكندرية الفعاليات والأنشطة التي تمت في كافة اللجان النقابية خلال عام 2023 وكل ما تم لصالح المهندس، وأسرته.

وكشف "حامد" عن قرب الانتهاء من مول ونادي المهندسين في مدينة برج العرب، وجارٍ إنشاء دراسة جدوى لأرض السيوف لبناء ملعب رياضي.

وعرض، المهندس كريم عزت، أمين صندوق نقابة المهندسين في الإسكندرية، مؤشرات القوائم المالية للنقابة عن ميزانية النقابة ومدينة برج العرب، مشيدًا بالطفرة التي حدثت بالاستثمار في أذون الخزانة، وزيادة إيرادات النقابة، ومدينة المهندسين في برج العرب.

وقدم الدكتور حسن لطفي، أمين نادي المهندسين في الإسكندرية كافة الأنشطة خلال العام لسعي النادي لتقديم خدمة مميزة للمهندسين وذويهم، بالإضافة إلى رفع كفاءة مباني النادي ورفع الكفاءة الكهربائية ومشاريع التطوير المستقبلية، والعمل على زيادة الإيرادات من خلال إقامة العديد من الأنشطة بمشاركة رواد النادي وذلك في ظل الإمكانيات المتاحة.

وقدم الدكتور مصطفى الحضري، عرض لمؤشرات القوائم المالية لنادي المهندسين، مشيرًا إلى التحديات التي واجهت مجلس النادي المتمثلة في زيادة الأسعار بصورة غير معقولة، ومحاولة مواجهة تلك الزيادات للتخفيف عن رواد النادي، وعدم الضغط عليهم.

وفي نهاية اللقاء تم انتخاب مراقب حسابات للعام المالي 2024 وفوز المهندس هشام نور الدين الحاصل على أعلى أصوات المهندسين الحاضرين، وذلك داخل قاعة انعقاد الجمعية العمومية بطريقة الاقتراع.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية، أعلنت فوز قائمة "المهندس يستحق" في الانتخابات التي أجريت، الجمعة الماضية.

وضمت القائمة الفائزة كل من المهندسين: "باسل ياسر، مقعد شعبة ميكانيكا، ووليد ماضي، ومحمد فتح الباب، ومينا ميلاد، مقاعد شعبة الكهرباء، وميسرة الطحان، مقعد شعبة مدني، ومحمد الرشيدي، مقعد شعبة عمارة، ومحمد السعدي مقعد شعبة بترول والتعدين والغزل والنسيج".