 نتنياهو: نقضي على كتائب حماس.. ونبذل جهودا كبيرة للتوصل إلى اتفاق - بوابة الشروق
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نتنياهو: نقضي على كتائب حماس.. ونبذل جهودا كبيرة للتوصل إلى اتفاق

أحمد علاء
نشر في: الخميس 29 فبراير 2024 - 8:27 م | آخر تحديث: الخميس 29 فبراير 2024 - 8:27 م
ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن قواته تعمل على القضاء على كتائب حركة حماس في قطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، زعم أن إسرائيل تعمل وفقًا للقانون الدولي وإيصال المساعدات، متحدثًا أيضًا عن بذل جهود كبيرة - وفق إدعائه - لإعادة الأسرى.

وأشار إلى أنهم يبذلون جهودا من أجل التوصل إلى اتفاق في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنهم لن يتراجعون أمام مطالب حركة حماس.

واعتبر أنهم نجحوا من خلال الضغط العسكري، في إعادة 118 أسيرًا من غزة، مدعيا أنهم يعملون على إعادة بقية الأسرى وهم أحياء.

وأشار إلى أن قواته ستواصل الحرب حتى تحقيق ما سماه «الانتصار الحاسم»، زاعمًا أنهم يحققون الأهداف التي وُضعت لهذه الحرب.

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