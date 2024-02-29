الآلاف بكفر الشيخ يؤدون صلاة الجنازة على جثامين 3 غرقى بمعدية الجيزة

أدى الآلاف من أهالي قرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، صلاة الجنازة على جثمان كل "محمود محمد السيد أبو عامر، وعبد الرحمن ياسر الغرياني، وسيف إبراهيم هنداوي"، الغرقى الثلاثة المتبقين من مجموع 8 أشخاص غرقوا بمعدية عزبة ربيع بقرية نكلا بمحافظة الجيزة.

وكانت فرق الإنقاذ عثرت على جثامين هؤلاء الثلاثة صباح اليوم الخميس، فيما ردد الأهالي شعارات: "بالجنة يا شهيد"، ورددت الأمهات: "في الجنة يا عرسان في الجنة".

جدير بالذكر أنه قد غرق 8 من شباب قرية ميت الديبة، صباح يوم الأحد الماضي، أثناء مرورهم بنهر النيل عبر انقلاب مركب يستخدم كمعدية أمام قرية نكلا بمنشأة القناطر في محافظة الجيزة أثناء ذهابهم إلى العمل بشركة مقاولات كبرى في تلك المنطقة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع الأهالي من انتشال أربعة من الضحايا هم "حمدي أسامة حمدي محمد الشاملي، أحمد عز الدين محي الدين عبدالفتاح، سامي فؤاد عابدين قطب سعد الدين، إيهاب محمد عبدالنبي قطب الشناوي".