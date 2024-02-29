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أعداد جريدة الشروق
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رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى مصر في زيارة رسمية


نشر في: الخميس 29 فبراير 2024 - 9:35 ص | آخر تحديث: الخميس 29 فبراير 2024 - 9:35 ص

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى مصر اليوم الخميس، فى زيارة رسمية.

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان، نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن البرهان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيجريان مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق البرهان، خلال الزيارة، وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أمن أحمد إبراهيم مفضل.

وكان في وداع البرهان بمطار بورتسودان الدولي عضو مجلس السيادة الفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، وعدد من الوزراء.

 


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