صرح المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية دمرت عددا كبيرا من تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في بلدة "تشاسوف يار" بمقاطعة أرتيوموفسك الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، باستخدام قذائف الهاون الثقيلة وصواريخ مختلفة.

وقال ماروتشكو، في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، نشرتها اليوم الخميس: "أثناء إطلاق قذائف الهاون الثقيلة والصواريخ المختلفة والهجمات بقنابل "فاب" التي شنتها القوات الجوية الفضائية الروسية في بلدة تشاسوف يار، تم العثور على عدد كبير من المخابئ الخرسانية والتحصينات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

جدير بالذكر أن العملية العسكرية الروسية الخاصة، كانت قد بدأت في 24 من فبراير 2022.

وتقول روسيا إنها تهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.