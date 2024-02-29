ارتفاع عدد السائحين الأجانب الوافدين إلى فيتنام خلال فبراير

استقبلت فيتنام 1.53 مليون سائح أجنبي في شهر فبراير، بزيادة نسبتها 1.3% بالمقارنة مع الشهر السابق، ونسبتها 64.3% على أساس سنوي، بحسب ما ذكرته صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية.

واستمرت كوريا الجنوبية في كونها أكبر سوق للسياحة الفيتنامية، حيث بلغ عدد الوافدين منها 426 ألف زائر، تليها البر الرئيسي للصين بعدد 295 ألفا، ثم تايوان بعدد 114 ألف وافد، ثم الولايات المتحدة بعدد 80 ألفا و129، بحسب ما ورد عن مكتب الإحصاءات العامة.

وفي الوقت نفسه، عادت اليابان هذا الشهر إلى مركزها الخامس من حيث أكبر عدد للوافدين، بواقع 46 ألفا و742 وافدا، بعد خسارتها المركز لصالح أستراليا في الشهر الماضي.

ثم جاءت ماليزيا في المركز السادس، بواقع 43 ألف وافد.

وبلغ عدد الوافدين من كمبوديا 41 ألفا، لتصير في المركز السابع من حيث أكبر مصدر للزائرين، متفوقة بذلك على تايلاند وأستراليا، حيث بلغ عدد الوافدين من كل منهما 35 ألفا، تليهما الهند بواقع 33 ألفا.