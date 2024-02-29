استنكرت الهيئة العليا لشئون العشائر الفلسطينية في قطاع غزة، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق المدنيين الذين يبحثون عن لقمة عيش لأطفالهم على طوابير المساعدات الإنسانية في شارع الرشيد شمال قطاع غزة.

وقال عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا للعشائر، إن قوات الاحتلال بارتكابها لهذه المجزرة البشعة والمروعة مع معرفتها المسبقة بتوقيت ومكان دخول المساعدات الإنسانية لمئات الآلاف الذين باتوا ليلتهم بانتظار وصول قافلة المساعدات والذين يعيشون مجاعة حقيقية في شمال قطاع غزة، يؤكد لكل الأطراف الإقليمية والدولية أن مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة وعناصر جيشه هم مجرمى حرب ومكانهم الطبيعى المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف المصري أن استهداف قناصة الاحتلال والتصويب على رؤوس المواطنين على طوابير المساعدات الإنسانية يؤكد أن هناك نية واضحة ومبيتة لقتل أكبر عدد من المدنيين وتجويعهم من أجل إفراغ المواطنين من شمال قطاع غزة تحت تهديد الموت والجوع وتحول في مسلسل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي

ودعا المصري الحكومات العربية والإسلامية إلى تحمل مسئولياتها في حماية الشعب الفلسطيني وأن تسخر كل إمكاناتها ومصادر قوتها وان تستخدم كل اوراق السياسة لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يتعرض له الشعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة.