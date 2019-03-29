الجماعات المشككة في أوروبا تعتزم تنظيم مظاهرات «يوم الخروج» في لندن

قال رئيس حزب الاستقلال البريطاني السابق نايجل فاراج، اليوم الجمعة، إنه يعتزم الانضمام لمتظاهرين مؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في وسط لندن لإحياء اليوم الذي كان مقررا فيه انسحاب المملكة من التكتل، 29 مارس.

وذكر فاراج في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قبل الفعالية: "ناضلتُ لمدة 25 عاما لإخراجنا من الاتحاد الأوروبي.. وخان وسمنستر (مقر البرلمان البريطاني) أعظم تصويت ديمقراطي في تاريخ بلادنا ولن نسمح لهم بالإفلات من العقاب".

وأسس فاراج، وهو الآن معلق سياسي وعضو بالبرلمان الأوروبي، حزبا جديدا خاص، "حزب بريكست". وقاد مجموعة "مسيرة المغادرة" في جولة استمرت 14 يوما في أنحاء بريطانيا، تختتم اليوم في تظاهرة لندن، خارج البرلمان البريطاني.

ودعم العديد من النواب المشككين في أوروبا من حزب المحافظين، الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، المسيرة.

ويعتزم حزب الاستقلال البريطاني تنظيم مظاهرة منفصلة بالقرب من البرلمان اليوم الجمعة.

وقال فاراج في صحيفة "تليجراف" اليوم الجمعة: "لا يمكن إلا لثورة تصحيح مسار السياسة هنا.. لم أشهد قط مثل هذا الغضب في الطبقة السياسية".

وبدأت المسيرة، المدعومة من حزب "ليف مينز ليف"، في 16 مارس بمدينة ساندرلاند شمال شرقي البلاد وهي أول مكان تم فيه إعلان أغلبية تؤيد الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى في عام 2016.

ودعا زعيم حزب الاستقلال الحالي جيرارد باتن، الذي انتقد فاراج لتحويله الحزب إلى "حزب نشطاء شوارع"، إلى مظاهرات سلمية اليوم.

واتهم باتن النواب البريطانيين بـ"تحدي رغبة الشعب التي تم التعبير عنها في استفتاء (2016)".