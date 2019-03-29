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المكسيك ترفض تهديدات ترامب بإغلاق الحدود

مكسيكو سيتي - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 29 مارس 2019 - 10:34 م | آخر تحديث : الجمعة 29 مارس 2019 - 10:34 م

رفضت المكسيك، اليوم الجمعة، تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإغلاق الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في حال لم توقف المكسيك تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وكتب وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد ، في حسابه الرسمي على (تويتر) ردا على تهديد ترامب بغلق الحدود مع المكسيك الأسبوع المقبل حال لم تقم المكسيك بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، " إن المكسيك لا تعمل على أساس التهديدات"، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز).

وأشار إلى أن المكسيك تستضيف على أراضيها مليونا ونصف المليون من المواطنين الأمريكيين، ما يشكل أكبر جالية للأمريكيين خارج الولايات المتحدة، مضيفا أن المكسيك أفضل الجيران بالنسبة للولايات المتحدة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدّد، في وقت سابق اليوم، بغلق حدود بلاده مع المكسيك كليا أو جزئيا، الأسبوع المقبل، ما لم توقف السلطات المكسيكية جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يتسللون إلى الولايات المتحدة عبر حدودها الجنوبية.


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