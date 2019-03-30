هوفنهايم يقسو على باير ليفركوزن برباعية في البوندسليجا

فاز فريق هوفنهايم 4 - 1 على ضيفه باير ليفركوزن 4 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وسجل أهداف هوفنهايم إسحاق بلفوضيل (هدفين) في الدقيقتين العاشرة و61 وسفين بيندر، لاعب ليفركوزن، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 51 وأندريج كراماريتش في الدقيقة 79.

فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لباير ليفركوزن اللاعب كيفن فولاند في الدقيقة 17.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن، بفارق نقطة خلف باير ليفركوزن صاحب المركز السابع.

يذكر أن هذا الفوز هو العاشر لهوفنهايم في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في 11، فيما تعد هذه الخسارة هي الحادية عشر لباير ليفركوزن مقابل الفوز في 13 مبارا ة والتعادل في ثلاث.