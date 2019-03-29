الجمعة 29 مارس 2019 4:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟

النتـائـج تصويت

تركيا وروسيا تنتقدان القرار الأمريكي بشأن مرتفعات الجولان السورية

أنقرة - د ب ا
نشر فى : الجمعة 29 مارس 2019 - 2:33 م | آخر تحديث : الجمعة 29 مارس 2019 - 2:33 م

انتقدت تركيا وروسيا، اليوم الجمعة، قرار الولايات المتحدة بشأن مرتفعات الجولان، حيث قالتا إنه مخالف للقانون الدولي.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش اوغلو في مؤتمر صحفي عقده في ولاية انطاليا المطلة على البحر المتوسط "بالتأكيد لا نعترف بمثل هذا القرار ومثل هذا التوقيع (للرئيس الأمريكي دونالد ترامب) لأنه يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. هذه أراض سورية"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وجاءت تصريحات تشاووش أوغلو عقب الاجتماع السابع لمجموعة التخطيط الاستراتيجي التركية الروسية المشتركة، حيث ناقش الوزير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية الحالية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وأضاف تشاووش أوغلو إن القرار الأمريكي لا يسهم في السلام والاستقرار الإقليميين ، مضيفًا "على العكس من ذلك ، فهو يخلق اضطرابات وفوضى في المنطقة".

من جانبه ، قال لافروف إن روسيا أيضًا لم تعترف بالقرار ، قائلاً: "هذا مخالف للقانون الدولي. جميع أشكال القانون الدولي انتهكت".

كان ترامب قد وقع يوم الاثنين الماضي على إعلان رئاسي يعترف رسمياً بمرتفعات الجولان كأرض إسرائيلية.

تحتل إسرائيل حوالي ثلثي مرتفعات الجولان بعد حربين مع جارتها سورية، وضمتها في عام، 1981 وهو إجراء رفضه بالإجماع في ذلك الوقت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك