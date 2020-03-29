اليمن يدين الهجوم الصاروخي الحوثي على السعودية

أدانت الحكومة اليمنية - بأشد العبارات - الاستهداف الإرهابي من قِبل مليشيات الحوثي على مدينتي الرياض وجيزان بالمملكة العربية السعودية بصاروخين بالستيين أسقطتهما الدفاعات الجوية للمملكة.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الأحد - أن استمرار مثل هذه الأعمال العدوانية والإرهابية من قِبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، خاصة بعد تصريحات المليشيات حول قبولها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للتهدئة لمواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد، يدل على عدم رغبة الحوثيين في السلام، وعدم امتلاكهم للإرادة أو القرار في إنهاء الأزمة، وأن قرارها ليس بيدها وإنما هي استمرار لاستراتيجية إيران بالتزييف والمماطلة لتعميق معاناة الشعب اليمني.