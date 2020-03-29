قال محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بوضع خطة لضمان عدم تكدس أصحاب المعاشات أمام منافذ الصرف مع بداية شهر أبريل المقبل؛ حرصًا على سلامتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأضاف «العقبي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «أحلام مواطن» المُذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، درست أكثر من سيناريو لضمان صرف المعاشات، مشيرًا إلى الوصول لعدة قرارات، أهمها تقسيم أصحاب المعاشات إلى ثلاث فئات.

وأوضح أن الفئة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، يتم صرف معاشهم خلال الثلاثة أيام الأولى من الشهر، من خلال منافذ الهيئة ومكاتب البريد، التي يصل عددها إلى 4300 منفذ، بجانب مستخدمي كروت الـATM والحسابات المحولة على البنوك لتتاح خلال اليوم الأول.

وتابع أن الفئة الثانية لأصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه، والذين يصل عددهم إلى 5 ملايين شخص، وسيُتاح الصرف من خلال المنافذ الخاصة بالهيئة ومكاتب البريد، بداية من يوم الأحد المقبل، فيما تصرف الفئة الثالثة وهي لأصحاب المعاشات أكثر من 2000 جنيه، يومي 8 و9 أبريل، على أن يتم الصرف للمتخلفين عن المواعيد المحددة بداية من يوم 12 أبريل.

وأشار إلى توجيه وزيرة التضامن بعودة البطاقات المتوقفة والمفترض تنشيطها كل 6 أشهر، لتستمر في الخدمة حتى شهر يونيو المقبل، وفي حال عدم تحسن الظروف الحالية يمكن مد الفترة مرة أخرى.