«صدر دمنهور»: تحويل شاب مصاب بكورونا لمستشفى العزل في الإسكندرية

أعلن الدكتور فوزي عمر، استشاري أمراض الصدر بمستشفى صدر دمنهور المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بكورونا لعمل تحاليل "PCR" والأشعة المقطعية للتأكد من الإصابة من عدمه، إيجابية نتائج تحاليل شاب من مدينة كوم حمادة كان مخالطا لإحدى الحالات الإيجابية.

وأضاف عمر، أنه بعد ثبات إيجابية إصابة الشاب بفيروس كورونا تم تحويله إلى مستشفى العزل الصحي بالإسكندرية، موضحا أن نسبة المرضى بالمحافظة مازالت ضعيفة جدا، حيث تعتبر هذه الحالة هي السابعة في البحيرة.

وصرح الدكتور أشرف القلفاط، مدير مستشفى المحمودية العام بالبحيرة، بأن المستشفى استقبل أمس حالة اشتباه لسيدة في العقد الرابع من العمر مقيمة بقرية ديروط التابعة لمركز المحمودية، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليها، من ارتفاع في درجة الحرارة والسعال، وتم عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من الاشتباه من عدمه، وتحويل الحالة لمستشفى صدر دمنهور.

ونفى مدير المستشفى ما يتم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول وجود العديد من حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا بمركز ومدينة المحمودية.