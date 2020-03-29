 فيديو..هل يجوز الإفطار في شهر رمضان للوقاية من فيروس كورونا؟ علي جمعة يجيب - بوابة الشروق
الأحد 29 مارس 2020 2:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

فيديو..هل يجوز الإفطار في شهر رمضان للوقاية من فيروس كورونا؟ علي جمعة يجيب

علي جمعة
علي جمعة
نوره علي
نشر فى : الأحد 29 مارس 2020 - 2:43 ص | آخر تحديث : الأحد 29 مارس 2020 - 2:43 ص

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، إنه حال نصح الأطباء بالإفطار في شهر رمضان، للوقاية من فيروس كورونا، سيتوجب إتباعهم، معلقًا: «القاعدة بتقول هطاوع الأطباء، لأنهم الأعلم بالواقع، لكن لا يجب استباق الأحداث».


وأضاف في حوار لبرنامج « من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، يوم السبت، أنه من الواجب، أتباع إرشادات الأطباء في حال تطلب الإفطار بشهر رمضان، للوقاية من فيروس كورونا، حيث ينصح الأطباء بالحرص على شرب المياه بشكل مستمر، لأن جفاف الحلق قد يعرض صاحبه للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد أن أتباع نصائح الأطباء، فيما له خطورة على حياة الإنسان، واجب ومخالفته حرام، مشيرا إلى أن المخالف«يحتسب عند الله عاصيًا، لأنه مثل المنتحر».

وأوضح أن إذا كان الصيام في شهر رمضان، سيؤدي إلى إلحاق الأذى بالصحة، يصبح الصيام حرامًا، ويعاقب عليه العبد بدلًا من الثواب.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك