 زيادة عدد ساعات حظر التجول في ليبيا - بوابة الشروق
الأحد 29 مارس 2020 5:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

زيادة عدد ساعات حظر التجول في ليبيا

علم ليبيا
علم ليبيا
د ب أ
نشر فى : الأحد 29 مارس 2020 - 4:50 م | آخر تحديث : الأحد 29 مارس 2020 - 4:50 م

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، اليوم الأحد، زيادة ساعات حظر التجول في البلاد لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبمقتضى القرار يبدأ الحظر من الثانية ظهرا من كل يوم حتى السابعة صباحا من اليوم التالي.

كما نص القرار على حظر التجول بين المدن وتقليص ساعات الدوام الرسمي بكافة الجهات من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا قد أعلن أمس السبت عن تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينتي طرابلس ومصراتة، ليرتفع عدد الإصابات في ليبيا إلى ثلاث حالات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك