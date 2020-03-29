زيادة عدد ساعات حظر التجول في ليبيا

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، اليوم الأحد، زيادة ساعات حظر التجول في البلاد لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبمقتضى القرار يبدأ الحظر من الثانية ظهرا من كل يوم حتى السابعة صباحا من اليوم التالي.

كما نص القرار على حظر التجول بين المدن وتقليص ساعات الدوام الرسمي بكافة الجهات من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا قد أعلن أمس السبت عن تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينتي طرابلس ومصراتة، ليرتفع عدد الإصابات في ليبيا إلى ثلاث حالات.