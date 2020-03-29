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ارتفاع عدد المصابين بـ«كورونا» في المغرب إلى 463 حالة

حازم حسن
نشر فى : الأحد 29 مارس 2020 - 8:09 م | آخر تحديث : الأحد 29 مارس 2020 - 8:09 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 463 حالة، عقب تسجيل 13 إصابة مؤكدة جديدة خلال اليوم .

وأوضحت الصحة، وفقاً لوكالة الأنباء المغربية، أنه تم تسجيل 104 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فقط، مضيفة أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 1665 حالة .

من جانبه، قال رئيس قسم بمديرية الأوبئة بوزارة الصحة، الدكتور عبد الكريم مزيان بلفقيه، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، إن عدد الوفيات بلغ 26 حتى الآن، مشيرًا إلى أن حالات الإصابة التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 13 حالة.

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