«البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعوية إلكترونية بعنوان «النظافة من الإيمان»

أطلق مجمع البحوث الإسلامية حملة توعوية إلكترونية بعنوان "النظافة من الإيمان"، من خلال توجيه رسائل توعوية عبر الموقع الإلكتروني للمجمع، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجمع، وذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف الحملات التوعوية الإلكترونية التى تدعم القيم المجتمعية النافعة وتوجه الناس للحفاظ على مجتمعهم وبيئتهم من الأمراض والأوبئة، لأجل الارتقاء بالوطن والحفاظ على مقدراته.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد - في بيان اليوم - إن هذه الحملة التوعوية المهمة تأتي في إطار جهود المجمع المستمرة للتوعية المجتمعية خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع، والتي تقتضي منا جميعا القيام بدور مهم لتحقيق الصالح العام والحفاظ على النفس البشرية وتقديم نموذج متميز في التعاون المشترك بين الجميع.

وأضاف عياد أن الحملة تستهدف مناقشة مجموعة من المحاور المهمة التى ترتبط بنظافة البيئة ورؤية الشريعة فى هذا الجانب، بالإضافة إلى النظافة الشخصية وكيف أن الإسلام ربط بين الإيمان والنظافة، لأجل الوصول إلى مجتمع نظيف وخال من الأمراض والأوبئة، مشيرا إلى أن الشرع العظيم عندما حث الناس على النظافة فهي دعوة للحياة والعيش في بيئة مطمئنة.

وأوضح الأمين العام أن الحملة يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف عن طريق مجموعة من الرسائل التوعوية الإلكترونية المهمة سواء كانت تلك الرسائل في شكل مقالات مكتوبة أو محتوى مسموع أو مرئي.