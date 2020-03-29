عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأحد، مقطع فيديو يظهر إجراء ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، لاختبار الكشف عن فيروس كورونا.

وجاء ذلك خلال افتتاح محمد بن زايد، مركز «الفحص من المركبة» للكشف عن فيروس كورونا، حيث كان أول الخاضعين للاختبار بالمركز.



