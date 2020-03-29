 بالفيديو.. ولي عهد أبو ظبي يخضع لاختبار الكشف عن كورونا - بوابة الشروق
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بالفيديو.. ولي عهد أبو ظبي يخضع لاختبار الكشف عن كورونا

نور رشوان
نشر فى : الأحد 29 مارس 2020 - 5:55 م | آخر تحديث : الأحد 29 مارس 2020 - 5:55 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأحد، مقطع فيديو يظهر إجراء ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، لاختبار الكشف عن فيروس كورونا.
وجاء ذلك خلال افتتاح محمد بن زايد، مركز «الفحص من المركبة» للكشف عن فيروس كورونا، حيث كان أول الخاضعين للاختبار بالمركز.


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