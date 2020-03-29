أولمبياد طوكيو حائرة بين التمسك بالموعد الأصلي والرضوخ لرغبات المشاركين

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن أولمبياد طوكيو ستقام العام المقبل في نفس الوقت الذي كان من المقرر أن تقام به هذا العام قبل تأجيلها بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لمحطة "ان اتش كيه" التليفزيونية اليابانية وصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فإن الخيار المفضل في الوقت الحالي هو انطلاق الأولمبياد في 23 يوليو 2021 على أن تختتم في الثامن من اغسطس.

كما من المقرر أن تسير دورة الألعاب الباراليمبية على نفس النهج وتقام في موعدها الأصلي بين 24 اغسطس والخامس من سبتمبر 2021

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن القرار النهائي في هذا الصدد ينبغي التوصل إليه في غضون ثلاثة أسابيع، حيث تعقد اللجنة الأولمبية الدولية اجتماعا طارئا قد يكون اليوم الأحد لبحث هذه المسألة المصيرية.

وفي وقت سابق اليوم، المح يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو إلى إقامة الدورة الأولمبية صيف العام المقبل وليس في فصل الخريف.

وكانت تكهنات واسعة أثيرت حول إقامة الأولمبياد في خريف العام المقبل بعد تأجيلها إلى العام المقبل بدلا من العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولكن يوشيرو موري أكد أنه لن تكون هناك تغيرات كبيرة فيما يتعلق بموعد إقامة الدورة الصيفية وأنها على الأرجح ستقام العام المقبل في نفس التوقيت الذي كان من المفترض أن تقام خلاله هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن موري قوله مساء السبت "دورة الألعاب من المفترض إقامتها في الصيف، لذا علينا أن نفكر في الفترة بين يونيو وسبتمبر".

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) يوم الثلاثاء الماضي تأجيل فعاليات هذه النسخة من الدورات الأولمبية رسميا لمدة عام لتقام في 2021 بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد في أماكن عدة بالعالم.

وهذه هي المرة الأولى منذ 1944 التي يتم فيها تأجيل دورة أولمبية كما أنها المرة الأولى في تاريخ الدورات الأولمبية الحديثة الذي يمتد عبر 124 عاما التي يتم فيها تأجيل دورة مقررة بالفعل.

وبخلاف نسخة 1944 التي لم تقم بسبب الحرب العالمية الثانية ، شهد تاريخ الأولمبياد من قبل أيضا عدم إقامة نسختي 1916 و1940 بسبب الحرب العالمية الأولى والثانية على الترتيب.

وكان تفشي فيروس "كورونا" المستجد بدأ في الصين في وقت سابق من العام الحالي ثم انتشر سريعا حول العالم حتى أصبح وباء عالميا في مارس الحالي.

وأوضح بيان اللجنة الأولمبية الدولية أن الأولمبياد سيقام بعد انتهاء 2020 ولكن لن يتجاوز صيف 2021 .

وأضاف أن الهدف من التأجيل هو حماية صحة وسلامة الرياضيين وجميع المشاركين في الألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي.