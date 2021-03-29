رئيس قناة السويس: مرور 113 سفينة متوقفة خلال اليوم وحتى الفجر

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه سيتم عبور 113 سفينة محتجزة عبر قناة السويس خلال اليوم وحتى الفجر، موضحًا أنه سيتم عبورها في الاتجاهين الشمالي والجنوبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنه سيتم الانتهاء من أزمة السفن المحتجزة خلال 3 أيام ونصف يوم المقبلة، مشيرًا إلى أن المرشدين المصريين جاهزون على المراكب العالقة لتبدأ على الفور بالعبور.

وأوضح أن القاطرتين المدشنتين لتعويم السفينة العالقة كان هذا أول عمل لهما، ولم يعملا مسبقًا سوى تحت التجربة، مضيفًا أن خسائر القناة في اليوم الواحد خلال أزمة السفينة الجانحة تقدر بنحو 15 مليار دولار.

وذكر أنه كان لا ينام سوى ساعتين أو ثلاث خلال الستة أيام الماضية من الأزمة، لافتًا إلى أن التحقيقات ستحدد قيمة التعويضات.

وأشار إلى منح امتيازات للسفن المحتجزة بالقناة إلا أنه يتم دراسة قيمتها لكل سفينة حاليًا؛ نظرًا لاختلاف عدد الأيام التي مكثتها كل سفينة، مؤكدًا أن قناة السويس لحق بها الضرر نتيجة أزمة السفينة البنمية الجانحة.

ونجحت هيئة قناة السويس، عصر اليوم الاثنين، في تعويم السفينة الجانحة «إيفر جيفن» وإدخالها المجرى الملاحي للقناة.

وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت نجاحها في بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة «إيفر جيفين» بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر وتعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار.

ووجه الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.