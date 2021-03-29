 فاوتشي: إعادة الفتح «المبكر» تسببت في ارتفاع حالات الإصابة بكورونا - بوابة الشروق
الإثنين 29 مارس 2021 5:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

فاوتشي: إعادة الفتح «المبكر» تسببت في ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 مارس 2021 - 4:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 مارس 2021 - 4:30 ص

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني فاوتشي يوم الأحد، إن إجراءات إعادة الفتح "المبكر" في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إلى جانب السلالات الجديدة من كوفيد-19، هي المسؤولة عن الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر فاوتشي في برنامج "فيس ذا نيشن" على شبكة (سي بي إس)، أن الزيادة كانت متوقعة وحدثت من قبل.

وقال فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية إن عدد الاصابات الجديدة بكوفيدـ19 يوميا انخفض إلى حوالي 50 ألف حالة يوميا بعد زيادة كبيرة في فترة الإجازات، لكن العدد ارتفع مؤخرا إلى 60 ألفا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك