أوبك تشيد بجهود الرئيس النيجيري في تحقيق استقرار سوق النفط الخام

أشاد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بجهود الرئيس النيجيري محمد بخاري الداعمة لمنظمة أوبك والمساعدة في تحقيق الاستقرار المستدام في سوق النفط الخام.

وقال باركيندو، في رسالة وجهها اليوم الاثنين إلى مؤتمر "نحو اقتصاد يعمل بالغاز بحلول عام 2030" الذي تستضيفه نيجيريا، إنه على ثقة بأن نيجيريا ستكون في طليعة صناعة النفط والغاز العالمية الحيوية في المستقبل.

وأشار إلى أن جهود التعاون بين الدول المنتجة في أوبك وخارجها ساعدت على مواجهة الركود غير المسبوق الذي حدث في سوق النفط عام 2020 نتيجة لوباء كورونا، وأن "مشروع قانون صناعة البترول" في نيجيريا يسعى إلى إصلاح شامل لصناعة النفط والغاز في البلاد وهو محور مناقشات في البرلمان حاليا.

ولفت إلى أن الغاز الطبيعي هو الوقود الأحفوري الأسرع نموا مدفوعا بمعدلات التحضر المرتفعة والطلب الصناعي وقدرته التنافسية التي تتفوق على الفحم في توليد الطاقة.