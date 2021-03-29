موسكو: البت في إحياء الاتفاق النووي الإيراني خلال الشهرين المقبلين

قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إنه سيتم البت في إمكانية العودة للعمل بالصفقة النووية مع إيران، في غضون 45 يوما إلى شهرين.

وأضاف الدبلوماسي الروسي، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الإثنين، أنه "فيما يتعلق بإيران، اعتقد أن الوضع لا يزال مبهما.. نحن الدول المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة نمر الآن بمرحلة انتقالية، وفي غضون 45 يوما إلى شهرين، سيتقرر ما إذا كان من الممكن البدء في إنعاش خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة بالاتفاق النووي، أو ستبقى هذه الصفقة في حالة شبه مفككة حتى نهاية العام".

وأوضح أوليانوف أن اقتراب الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة في 18 يونيو، يزيد من صعوبة التفاوض على الاتفاق، وكذلك قرار البرلمان تقليص نطاق أنشطة التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.

وشدد على أنه يجب على واشنطن بالذات أن تبادر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إيران للوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.